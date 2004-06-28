Раздел: Курьезы
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Фанаты в кокошниках насмешили Сеть.
Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мемом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.
Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.
"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.
Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".
Читайте также: Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".
Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.
Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мемом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.
Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.
"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.
Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".
Читайте также: Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".
Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.
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