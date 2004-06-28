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Забавные российские болельщики стали героями нового мема

Забавные российские болельщики стали героями нового мемаФанаты в кокошниках насмешили Сеть.

Компания российских болельщиков в кокошниках, которые во время матча Россия — Испания поедали хот-доги, повеселила пользователей сети и фото со стадиона уже стало мемом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

В интернете отмечают непривычное спокойствие фанов. Создается впечатление, что они пришли на стадион поесть хот-догов и матч их совсем не интересует.

Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема


Пользователи сети высмеяли компанию в кокошниках.

"Добавочное время — добавочное питание". "Русское секретное оружие", "Причем им люто нас*ать на игру)", "Это сироты! Тяжелое наследие лихих девяностых!", "Стандарты русской красоты", - пишут комментаторы.

Болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, редактор Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк, которые теперь называют себя "мэмасиками", передает телеканал "Дождь".

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Они рассказали, что посетили уже не один матч и теперь убедились, что "сосиски приносят победу".

Российские болельщики усилиями пользователей сети стали мэмами.

Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
Забавные российские болельщики стали героями нового мема
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 Теги: болельщики, мем

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Сегодня, 09:23 » Автор: Анна Мартынова
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Сала хироям  
Сегодня, 09:35

Да,хохлам остаётся только исходить желчью и тявкать из под забора.Не лопните от злости,шумеры из 404_й

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