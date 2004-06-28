Раздел: Курьезы
Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
Роналду закатанные шорты не помогли.
Покинувший ЧМ-2018 после поражения от Уругвая в 1/8 финала турнира форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его приятно удивила организация чемпионата мира по футболу в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.
«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности», — цитирует издание футболиста.
По словам Роналду, он чувствовал себя в России очень счастливым и покидает турнир с высоко поднятой головой. Футболист отказался отвечать вопрос о будущем тренерского штаба и игроков сборной.
«Команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть много молодых игроков, которые желают добиться с командой успехов», — подчеркнул он.
Тем временем, в соцсетях продолжают обсуждать итоги матча 1/8 финала ЧМ между сборными Уругвая и Португалии, который завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды. Помимо собственно вылета с турнира действующих чемпионов Европы, интернет-пользователей позабавила манера лучшего игрока мира поднимать свои шорты все выше и выше во время исполнения штрафных ударов.
Читайте также: Запрет Telegram высмеяли в соцсетях
Подборку забавных мемом на эту тему опубликовало британское издание Daily Mail, сравнив привычку 32-летнего форварда с персонажем мультфильма про Спанч Боба и героями других популярных мультфильмов и роликов в Интернете.
Покинувший ЧМ-2018 после поражения от Уругвая в 1/8 финала турнира форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его приятно удивила организация чемпионата мира по футболу в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.
«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности», — цитирует издание футболиста.
По словам Роналду, он чувствовал себя в России очень счастливым и покидает турнир с высоко поднятой головой. Футболист отказался отвечать вопрос о будущем тренерского штаба и игроков сборной.
«Команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть много молодых игроков, которые желают добиться с командой успехов», — подчеркнул он.
Тем временем, в соцсетях продолжают обсуждать итоги матча 1/8 финала ЧМ между сборными Уругвая и Португалии, который завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды. Помимо собственно вылета с турнира действующих чемпионов Европы, интернет-пользователей позабавила манера лучшего игрока мира поднимать свои шорты все выше и выше во время исполнения штрафных ударов.
Читайте также: Запрет Telegram высмеяли в соцсетях
Подборку забавных мемом на эту тему опубликовало британское издание Daily Mail, сравнив привычку 32-летнего форварда с персонажем мультфильма про Спанч Боба и героями других популярных мультфильмов и роликов в Интернете.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2118
0
Также советуем посмотреть
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
Оставьте свой комментарий