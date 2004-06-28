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Раздел: Курьезы  
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Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях

Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях Роналду закатанные шорты не помогли.

Покинувший ЧМ-2018 после поражения от Уругвая в 1/8 финала турнира форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его приятно удивила организация чемпионата мира по футболу в России, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.net.

«Организация чемпионата мира меня приятно удивила. Турнир очень хорошо структурирован, много внимания уделяется вопросам безопасности», — цитирует издание футболиста.

По словам Роналду, он чувствовал себя в России очень счастливым и покидает турнир с высоко поднятой головой. Футболист отказался отвечать вопрос о будущем тренерского штаба и игроков сборной.

«Команда продолжит быть одной из лучших сборных мира. У нас есть много молодых игроков, которые желают добиться с командой успехов», — подчеркнул он.

Тем временем, в соцсетях продолжают обсуждать итоги матча 1/8 финала ЧМ между сборными Уругвая и Португалии, который завершился со счетом 2:1 в пользу южноамериканской команды. Помимо собственно вылета с турнира действующих чемпионов Европы, интернет-пользователей позабавила манера лучшего игрока мира поднимать свои шорты все выше и выше во время исполнения штрафных ударов.

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Подборку забавных мемом на эту тему опубликовало британское издание Daily Mail, сравнив привычку 32-летнего форварда с персонажем мультфильма про Спанч Боба и героями других популярных мультфильмов и роликов в Интернете.

Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
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 Теги: Роналду, ноги

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Сегодня, 14:39 » Автор: Анна Мартынова
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