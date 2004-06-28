Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети

С политиком произошел конфуз.



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в военную часть на острове в Желтом море почти застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек, передает



Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов.



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"Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал военную часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на избитой жизнью вазовской "Приоре", – говорится в сообщении блоггера.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в военную часть на острове в Желтом море почти застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов."Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал военную часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на избитой жизнью вазовской "Приоре", – говорится в сообщении блоггера.



