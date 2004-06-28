» » Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
Раздел: Курьезы  
0

Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети

Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети С политиком произошел конфуз.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время поездки в военную часть на острове в Желтом море почти застрял в автомобиле российского производства ВАЗ LADA Priora. Этот факт и его фотодоказательства вызвали в сети волну насмешек, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Об этом на своей странице в Twiter сообщил российский блогер Рустем Адагамов.

Читайте также: В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ

"Тут на днях уважаемый высший руководитель, товарищ Ким Чен Ын инспектировал военную часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети благодаря фотографиям поездки на избитой жизнью вазовской "Приоре", – говорится в сообщении блоггера.

Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ким Чен Ын, КНДР

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Анна Мартынова
     126
     0

Похожие новости по теме

В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ В Сети высмеяли «помытое» фото спикера МИД РФ

Мария Захарова дала очередной повод для смеха.

Новый имидж спикера российского МИД высмеяли в Сети Новый имидж спикера российского МИД высмеяли в Сети

Захарова опять подверглась критике.

"Будто с похмелья": в сети жестко высмеяли спикера российского МИД

В сети высмеяли "пьяную и лживую" Захарову.

"Маша на свадьбе у цыган": в сети жестко высмеяли спикера российского МИД

Захарова насмешила соцсеть примеркой болгарского платья.

«Держи шпионку»: в Сети высмеяли российского спикера на лабутенах «Держи шпионку»: в Сети высмеяли российского спикера на лабутенах

Фото Захаровой вызвало волну комментариев.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх