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Раздел: Курьезы  
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«Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком

«Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейкомНовое нелепое заявление боевиков.

Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в нарушении "хлебного перемирия". Мол уничтожили мирный КамАЗ, который вез воду "ополченцам", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что это произошло в результате обстрела у населенного пункта Сигнальное под Донецком.

Проукраинские блогеры отреагировали на это иронически:

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"Просто интересно, кто-то когда-нибудь видел хотя бы раз водовозку на шасси КамАЗа?" - "Ставишь бочку в кузов и везешь, только и всего;)". - "Бочку на сколько литров? Если это бочка 200 л, то смысл в такой перевозке воды? Если это цистерна на пару-тройку тонн и более, то таких водовозов я не встречал". - "НЗФ дыры наверное на лошадях ездит... иначе зачем им столько воды?" - "Да надо было хлебец везти. Ведь перемирие "хлебное". -" Воду на КамАЗе доставляли... ну ладно. Они там бассейн заливали?"
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 Теги: боевики, фейк

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Сегодня, 17:48 » Автор: Анна Мартынова
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