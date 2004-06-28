Раздел: Курьезы
«Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
Новое нелепое заявление боевиков.
Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в нарушении "хлебного перемирия". Мол уничтожили мирный КамАЗ, который вез воду "ополченцам", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что это произошло в результате обстрела у населенного пункта Сигнальное под Донецком.
Проукраинские блогеры отреагировали на это иронически:
Читайте также: Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
"Просто интересно, кто-то когда-нибудь видел хотя бы раз водовозку на шасси КамАЗа?" - "Ставишь бочку в кузов и везешь, только и всего;)". - "Бочку на сколько литров? Если это бочка 200 л, то смысл в такой перевозке воды? Если это цистерна на пару-тройку тонн и более, то таких водовозов я не встречал". - "НЗФ дыры наверное на лошадях ездит... иначе зачем им столько воды?" - "Да надо было хлебец везти. Ведь перемирие "хлебное". -" Воду на КамАЗе доставляли... ну ладно. Они там бассейн заливали?"
Боевики "ДНР" обвинили украинских военных в нарушении "хлебного перемирия". Мол уничтожили мирный КамАЗ, который вез воду "ополченцам", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Подконтрольные боевикам СМИ сообщили, что это произошло в результате обстрела у населенного пункта Сигнальное под Донецком.
Проукраинские блогеры отреагировали на это иронически:
Читайте также: Боевики насмешили фейком о сбитом украинском беспилотнике
"Просто интересно, кто-то когда-нибудь видел хотя бы раз водовозку на шасси КамАЗа?" - "Ставишь бочку в кузов и везешь, только и всего;)". - "Бочку на сколько литров? Если это бочка 200 л, то смысл в такой перевозке воды? Если это цистерна на пару-тройку тонн и более, то таких водовозов я не встречал". - "НЗФ дыры наверное на лошадях ездит... иначе зачем им столько воды?" - "Да надо было хлебец везти. Ведь перемирие "хлебное". -" Воду на КамАЗе доставляли... ну ладно. Они там бассейн заливали?"
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