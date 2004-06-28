Раздел: Курьезы
Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять - хорошие ли в квартире живут люди.
***
Обидно, когда набираешь 8 килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакой не актёр.
***
Мало кто знает, но коллекторы когда напьются, звонят своим бывшим должникам и умоляют их взять еще один кредит.
***
Нет денег на новые платья? Смени работу! На новой работе твои старые платья будут как новые!
***
Состояние дорог - это, можно сказать, лицо города. У нас оно с ямочками.
***
Люди, которые пишут на задних стеклах авто надписи типа «Спасибо за дочку», действительно думают, что их женам помогали другие автомобилисты?
***
Он был в прекрасной спортивной форме, но на животе она уже не застегивалась...
***
Подхожу к подъезду, а там уже радостно встречает домашний вай фай.
***
Нашла в морозилке сливы, сварила компот. Оказалось, это была печень...
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Человека, стоящего в очереди, больше всего радует не то, как она уменьшается перед ним, а то, как она растет сзади него...
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Человек, который разбирается в арбузах, постучав в дверь, может понять - хорошие ли в квартире живут люди.
***
Обидно, когда набираешь 8 килограммов для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакой не актёр.
***
Мало кто знает, но коллекторы когда напьются, звонят своим бывшим должникам и умоляют их взять еще один кредит.
***
Нет денег на новые платья? Смени работу! На новой работе твои старые платья будут как новые!
***
Состояние дорог - это, можно сказать, лицо города. У нас оно с ямочками.
***
Люди, которые пишут на задних стеклах авто надписи типа «Спасибо за дочку», действительно думают, что их женам помогали другие автомобилисты?
***
Он был в прекрасной спортивной форме, но на животе она уже не застегивалась...
***
Подхожу к подъезду, а там уже радостно встречает домашний вай фай.
***
Нашла в морозилке сливы, сварила компот. Оказалось, это была печень...
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Человека, стоящего в очереди, больше всего радует не то, как она уменьшается перед ним, а то, как она растет сзади него...
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