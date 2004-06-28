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Раздел: Курьезы  
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Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах

Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксахНевозможно не смеяться.

Художник из Москвы Евгений Федотов создает сетевой комикс «Кошки-мышки» уже более 9 лет. Его творчество понравится любителям мягкого, ничуть не пошлого юмора, легкой иронии и ненавязчивой житейской философии. Котовладельцы получат дополнительную порцию удовольствия, узнавая повадки своего питомца и находя неожиданные ответы на извечные вопросы, зачем он так делает и о чем он вообще думает, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы предлагаем вам подборку комиксов «Кошки-мышки» на самые разные темы: от кошачьей психологии до ситуаций, в которых многие из нас узнают себя.

Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах


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 Теги: животные, комиксы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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