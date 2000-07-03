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Раздел: Курьезы  
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Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простыхЖизнь не без неудач.

Женщин называют прекрасной половиной человечества, и это звание их по праву. Восхитительные и неординарные красотки, они частенько заставляют мужчин раскрывать в немом изумлении рты и писать пламенные письма с просьбами вернуть украденные сердца. Но девушкам от этого живется не легче. Читайте о том, с какими трудностями приходится сталкиваться этим нежным и порой чертовски ранимым созданиям, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ

Мы все же верим, что жизнь героинь следующих 25 фото не всегда состоит из неудач, а лишь изредка подкидывает им задачки, ставящие в тупик.

«Не думала, что моя жизнь повернется таким образом»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Росс прислал вам новое сообщение». «Чендлер прислал вам новое сообщение».

Когда желание следовать моде наносит серьезный удар по разнообразию твоего гардероба

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Тот момент, когда твой муж немного выпил и тебе приходится забирать его байк домой

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда гонишься за модой, но она пока обгоняет

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Как моя мама делает покупки онлайн»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Либо она развелась, либо вышла замуж за Грута»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда хочется, чтобы твой смартфон был чуточку сообразительнее

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Я просто хотела показать правду. Извините, парни, но на втором фото настоящая я»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда слов уже не хватает, на помощь приходят домашние питомцы

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Не обращай на меня внимания, просто продолжай, отлично»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда внутри тебя всю жизнь борются два человека

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Авария не повод расслабляться: вдруг именно в этот момент подъедет тот самый принц

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда хочешь предстать на вечеринке во всей красе, но на улице жуткая погода

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Мы все сильные и независимые люди, но папа лучше знает, что делать с машиной

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Когда хочется быть красивой, несмотря на риски

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


От любви до ненависти не то что один шаг — всего пара секунд... и тарелка хлопьев

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


А что, даже женщины-военные хотят быть красивыми

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Просто не хочется прятать за бахилами свои новые босоножки

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Сестра получила эту записку в кафе, где она работает»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Надеюсь, это лучше чаевых. Напиши мне как-нибудь. Парень в черной толстовке».

Когда хочешь показать мужу, кто в доме хозяин, но что-то идет не так

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Девушке пришлось притвориться своей бабушкой, чтобы продавцы наконец разрешили ей купить алкоголь

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


Боль, которую могут понять все обладательницы идеального маникюра

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


«Мой парень попросил меня сообщать ему о ходе футбольного матча, пока он добирается домой»

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых


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Когда хотела впечатлить работодателя, но креативность сорвалась с поводка

Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
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 Теги: доказательства, девушки

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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