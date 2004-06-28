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Раздел: Курьезы  
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Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой Сети

Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой СетиКоту пора привести себя в форму.

Перекормленный кот решил вспомнить молодость — когда он был стройным и ловким — и запрыгнуть на камин. Попытка окончилась полным провалом — во всех смыслах этих двух слов, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

Домашний любимчик долго примеривался к камину. Видимо, чувствовал, что трюк может и не получиться. Но национальная кошачья тяга к приключениям пересилила — и кот прыгнул.

Невнимание усатого гурмана к советам диетологов обошлось ему дорого. Коту удалось лишь зацепиться передними лапами за край каминной доски.

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Да и тут провисел он недолго — лапы отказались удерживать на весу упитанное тело и герой рухнул вниз. К счастью, у котов, а принято приземляться на все четыре лапы.

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 Теги: кот, прикол

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Сегодня, 09:22 » Автор: Анна Мартынова
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