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Раздел: Курьезы  
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«Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью

«Призрак» попал на фото, не на шутку перепугав семью Странное фото облетело Интернет.

В США семью бывшего наркомана, который из-за передозировки буквально побывал на том свете, испугала рука призрака на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, 43-летний Крис Даунинг заметил на снимке кисть, которая лежит на ноге его 11-летнего сына.

Отец двоих детей боится, что, возможно, это он притащил с собой нечто из загробного мира.

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"Я понятия не имел, какого черта произошло. Я испугался и показал сыну. Он сразу же расплакался и побежал в свою комнату. Еще неделю он думал, что призрак его преследовал. Ему было всего 11, когда нечто коснулось его ноги", - рассказал мужчина.
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 Теги: призрак, фото

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Сегодня, 11:23 » Автор: Анна Мартынова
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