Раздел: Курьезы
Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
Боевики продолжают рассказывать сказки.
Пропагандисты так называемой "Луганской народной республики" заявили, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты" для сбора разведывательной информации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовал на своей Twitter странице блогер Necro Mancer.
На видеозаписи Андрей Марочко, представитель так называемой "Народной милиции ЛНР", рассказывает о том, что в Трехизбенку под видом журналистов некоего французского информационного агентства якобы прибыли трое сотрудников неназванных иностранных спецслужб.
Целью деятельности "агентов", по словам Марочко, является сбор разведывательной информации, в том числе "дискредитирующей украинские власти".
"Три совершенно секретных французских агента совершенно секретно прибыли в Трехизбенку собирать совершенно секретную инфу, порочащую честь и достоинство укропов, и первым делом (совершенно секретно, конечно) доложились Марочко о прибытии", – пишет блогер в подписи к видео.
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"А чё французские агенты а не израильские? Странно,израильские ведь круче", – добавляют в комментариях.
Пропагандисты так называемой "Луганской народной республики" заявили, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты" для сбора разведывательной информации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовал на своей Twitter странице блогер Necro Mancer.
На видеозаписи Андрей Марочко, представитель так называемой "Народной милиции ЛНР", рассказывает о том, что в Трехизбенку под видом журналистов некоего французского информационного агентства якобы прибыли трое сотрудников неназванных иностранных спецслужб.
Целью деятельности "агентов", по словам Марочко, является сбор разведывательной информации, в том числе "дискредитирующей украинские власти".
"Три совершенно секретных французских агента совершенно секретно прибыли в Трехизбенку собирать совершенно секретную инфу, порочащую честь и достоинство укропов, и первым делом (совершенно секретно, конечно) доложились Марочко о прибытии", – пишет блогер в подписи к видео.
Читайте также: Заплывший жиром главарь «ДНР» насмешил соцсети
"А чё французские агенты а не израильские? Странно,израильские ведь круче", – добавляют в комментариях.
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