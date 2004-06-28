» » Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах
Раздел: Курьезы  
0

Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах

Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентахБоевики продолжают рассказывать сказки.

Пропагандисты так называемой "Луганской народной республики" заявили, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты" для сбора разведывательной информации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее видео опубликовал на своей Twitter странице блогер Necro Mancer.

На видеозаписи Андрей Марочко, представитель так называемой "Народной милиции ЛНР", рассказывает о том, что в Трехизбенку под видом журналистов некоего французского информационного агентства якобы прибыли трое сотрудников неназванных иностранных спецслужб.

Целью деятельности "агентов", по словам Марочко, является сбор разведывательной информации, в том числе "дискредитирующей украинские власти".

Главарь «ЛНР» насмешил свежим фейком об иностранных агентах


"Три совершенно секретных французских агента совершенно секретно прибыли в Трехизбенку собирать совершенно секретную инфу, порочащую честь и достоинство укропов, и первым делом (совершенно секретно, конечно) доложились Марочко о прибытии", – пишет блогер в подписи к видео.

Читайте также: Заплывший жиром главарь «ДНР» насмешил соцсети

"А чё французские агенты а не израильские? Странно,израильские ведь круче", – добавляют в комментариях.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЛНР, фейк

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 12:36 » Автор: Анна Мартынова
     2104
     0

Похожие новости по теме

Экс-главарь боевиков Губарев насмешил «большим хозяйством» Экс-главарь боевиков Губарев насмешил «большим хозяйством»

Боевик дал повод для насмешек.

Соцсети насмешил Захарченко, решивший сменить имидж Соцсети насмешил Захарченко, решивший сменить имидж

Боевик сменил тельняшку на галстук.

Заплывший жиром главарь «ДНР» насмешил соцсети Заплывший жиром главарь «ДНР» насмешил соцсети

Фото вызвало массу насмешек.

Главарь «ДНР» насмешил планами на будущее Главарь «ДНР» насмешил планами на будущее

Захарченко решил провести "прямую линию" с с жителями подконтрольных Украине районов Донецкой области.

«Ощадбанк» насмешил пользователей Сети своим чеком «Ощадбанк» насмешил пользователей Сети своим чеком

Фото банковского чека разместил на своей странице в соцсети Facebook блогер Андрей Пындык.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх