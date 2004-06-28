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Раздел: Курьезы  
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Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях

Самые смешные моменты, происходившие на футбольных полях На футболе нет времени скучать.

Футбол - это спорт, который объединяет миллионы игроков и болельщиков со всего мира. В видео собраны самые курьезные ситуации, которые когда-либо происходили на поле, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Самой популярной и масштабной игрой в мире считается футбол. И как в любом другом виде спорта, футбол не обходится без смешных моментов. В видео представлены ТОП самых веселых и нелепых моментов в футболе - неожиданные, курьезные и удивительные голы, фейлы и неудачи футболистов, а так же приколы с тренерами, судьями, болельщиками. Здесь есть на чем посмеяться!

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 Теги: футбол, приколы

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Сегодня, 17:31 » Автор: Анна Мартынова
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