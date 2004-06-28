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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»

Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»Они слишком сконцентрированы на себе, чтобы реагировать на окружающий мир.

Как известно, в обществе существуют нормы приличия и поведения, которые нужно соблюдать. Однако в толпе всегда найдутся те, кто плевать хотел на общепринятую модель поведения. Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
Прикольные фотки людей, овладевших искусством «пофигизма»
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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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