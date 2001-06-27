Раздел: Курьезы
Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
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Перешел с трехслойной туалетной бумаги на двухслойную. Отчаянные времена требуют отчаянных мер!
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Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.
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Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают между собою врачи, тем меньше шансов у пациента остаться живым.
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Трое неизвестных забрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо...
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Температура 38,5... Черт, еще 1,5 градуса, и я - водка.
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Сходил к гадалке, за 20 баксов она сказала, что сегодня в семье будет скандал. Пришел домой и обозвал тещу. Не пропадать же двадцатке!
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Самая действенная надпись на калитке: "Осторожно! Собака злая. Цепь - китайская".
------------------------
Сын графа Дракулы принес из школы кол...
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------------------------
- Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спрашивай почему.
- Хорошо.
- Вот тебе всегда было все равно!
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.
------------------------
Перешел с трехслойной туалетной бумаги на двухслойную. Отчаянные времена требуют отчаянных мер!
------------------------
Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.
------------------------
Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают между собою врачи, тем меньше шансов у пациента остаться живым.
------------------------
Трое неизвестных забрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо...
------------------------
Температура 38,5... Черт, еще 1,5 градуса, и я - водка.
------------------------
Сходил к гадалке, за 20 баксов она сказала, что сегодня в семье будет скандал. Пришел домой и обозвал тещу. Не пропадать же двадцатке!
------------------------
Самая действенная надпись на калитке: "Осторожно! Собака злая. Цепь - китайская".
------------------------
Сын графа Дракулы принес из школы кол...
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
------------------------
- Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спрашивай почему.
- Хорошо.
- Вот тебе всегда было все равно!
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