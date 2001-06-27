» » Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов
Раздел: Курьезы  
0

Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотов

Ни дня без улыбки: подборка лучших анекдотовЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Наркоз - средство защиты хирурга от советов пациента во время операции.

------------------------

Перешел с трехслойной туалетной бумаги на двухслойную. Отчаянные времена требуют отчаянных мер!

------------------------

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.

------------------------

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают между собою врачи, тем меньше шансов у пациента остаться живым.

------------------------

Трое неизвестных забрали у прохожего паспорт и порвали. Теперь неизвестных четверо...

------------------------

Температура 38,5... Черт, еще 1,5 градуса, и я - водка.

------------------------

Сходил к гадалке, за 20 баксов она сказала, что сегодня в семье будет скандал. Пришел домой и обозвал тещу. Не пропадать же двадцатке!

------------------------

Самая действенная надпись на калитке: "Осторожно! Собака злая. Цепь - китайская".

------------------------

Сын графа Дракулы принес из школы кол...

Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах

------------------------

- Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спрашивай почему.

- Хорошо.

- Вот тебе всегда было все равно!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: анекдоты, подборка

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     268
     0

Похожие новости по теме

Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов Дожить до пятницы: подборка лучших анекдотов

Лучшие шутки для поднятия настроения.

Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов Зарядитесь позитивом: свежая подборка анекдотов

Лучшие шутки для поднятия настроения.

Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов

Лучшие шутки для поднятия настроения.

Витамины настроения: анекдоты о Папе Карло и находчивых влюбленных Витамины настроения: анекдоты о Папе Карло и находчивых влюбленных

Лучшие шутки для поднятия настроения.

Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах

Лучшие шутки для поднятия настроения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх