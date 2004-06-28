Раздел: Курьезы
Пропагандист Путина насмешил сказками о задержании на Донбассе американских офицеров
Тирада Маркова Сеть не впечатлила.
Прокремлевский российский политолог Сергей Марков в эфире российского телеканала ТВЦ заявил о задержании на Донбассе американских офицеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал политолог Сергей Запорожский.
"Если же мы будем арестовывать американских офицеров, сейчас ряд американских и канадских офицеров находятся в местах, авральных местах, они задержаны на Донбассе и переправлены в достаточно такое спокойное место, и они могут быть использованы для какого-то будущего конфликта", - уверен российский пропагандист.
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"Не хит дня - это гол Колумбии", "*ля, что они там курят? То что пьют свой БОЯРЫШНИК это ясно, но такой БРЕД нести, который несут на России, это уже наркотики", "А как же негры и поляки? Неужели не наловили?" – пишут в комментариях.
Прокремлевский российский политолог Сергей Марков в эфире российского телеканала ТВЦ заявил о задержании на Донбассе американских офицеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео в Facebook опубликовал политолог Сергей Запорожский.
"Если же мы будем арестовывать американских офицеров, сейчас ряд американских и канадских офицеров находятся в местах, авральных местах, они задержаны на Донбассе и переправлены в достаточно такое спокойное место, и они могут быть использованы для какого-то будущего конфликта", - уверен российский пропагандист.
Читайте также: Обслуживать туалеты: в Сети высмеяли «успех» российской космонавтики
"Не хит дня - это гол Колумбии", "*ля, что они там курят? То что пьют свой БОЯРЫШНИК это ясно, но такой БРЕД нести, который несут на России, это уже наркотики", "А как же негры и поляки? Неужели не наловили?" – пишут в комментариях.
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