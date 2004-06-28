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Раздел: Курьезы  
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Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб

Эмоциональный Роналду стал героем фотожабОх уж эти футбольные эмоции.

Чемпионат мира по футболу 2018 года сейчас в самом разгаре, и команды продолжают соревнования в борьбе за первое место в этом престижном турнире, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.

Естественно, эмоции участников зашкаливают, особенно если им грозит вылет в 1/8 финала. Так и произошло на матче Уругвай-Португалия, когда на последних минутах игры арбитр не зафиксировал нарушения правил, на что игрок сборной Португалии и многодетный отец Криштиану Роналду отреагировал настолько эмоционально, что стал героем битвы фотошоперов на сайте reddit.com.

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Ну и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение от несколько опешившего судьи.

Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
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 Теги: Роналду, фотожабы

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Сегодня, 15:22 » Автор: Анна Мартынова
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