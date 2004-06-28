Раздел: Курьезы
Эмоциональный Роналду стал героем фотожаб
Ох уж эти футбольные эмоции.
Чемпионат мира по футболу 2018 года сейчас в самом разгаре, и команды продолжают соревнования в борьбе за первое место в этом престижном турнире, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Естественно, эмоции участников зашкаливают, особенно если им грозит вылет в 1/8 финала. Так и произошло на матче Уругвай-Португалия, когда на последних минутах игры арбитр не зафиксировал нарушения правил, на что игрок сборной Португалии и многодетный отец Криштиану Роналду отреагировал настолько эмоционально, что стал героем битвы фотошоперов на сайте reddit.com.
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Ну и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение от несколько опешившего судьи.
Чемпионат мира по футболу 2018 года сейчас в самом разгаре, и команды продолжают соревнования в борьбе за первое место в этом престижном турнире, передает Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.ua.
Естественно, эмоции участников зашкаливают, особенно если им грозит вылет в 1/8 финала. Так и произошло на матче Уругвай-Португалия, когда на последних минутах игры арбитр не зафиксировал нарушения правил, на что игрок сборной Португалии и многодетный отец Криштиану Роналду отреагировал настолько эмоционально, что стал героем битвы фотошоперов на сайте reddit.com.
Читайте также: Пузатый кот стал героем смешных фотожаб
Ну и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение от несколько опешившего судьи.
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