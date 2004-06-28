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Раздел: Курьезы  
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В США медведь знатно расслабился в джакузи

В США медведь знатно расслабился в джакузи Такого увидеть никто не ожидал.

В американском штате Калифорния во двор частного дома местного жителя вторгся медведь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

По словам хазяина дома Марка Хофа, он был очень удивлен увидеть медведя, который перелазил ограждение его дома. Животное наведалось из любопытства, однако его внимание привлек гидромассажный бассейн, наполненный холодной водой.

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В итоге медведь залез в джакузи, чтобы охладиться, и выпил заблаговременно приготовленную хозяином дома маргариту, которую тот оставил для себя. Досуг животного Хоф снял на камеру, после чего обнародовал видео.

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 Теги: США, медведь

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Сегодня, 17:16 » Автор: Анна Мартынова
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