Раздел: Курьезы
Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне
Клип Васи Обломова.
Российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню «Спортивная» и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.
В песне говорится:
«Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Смотрите клип Васи Обломова на песню «Спортивная»:
Российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню «Спортивная» и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.
В песне говорится:
«Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Смотрите клип Васи Обломова на песню «Спортивная»:
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