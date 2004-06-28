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Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песне

Победу России над Испанией высмеяли в сатирической песнеКлип Васи Обломова.

Российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню «Спортивная» и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход граждан и мизерные пенсии.

В песне говорится:

«Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол

Когда пенсии лишают, футболисты забивают

Обсуждаются расклады, президент с премьером рады

Проплатили за победу, НДС подняли деду».

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Смотрите клип Васи Обломова на песню «Спортивная»:

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 Теги: футбол, песня

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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