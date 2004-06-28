Раздел: Курьезы
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Главное - лишний раз не напрягаться.
Когда приходит долгожданное лето, люди сетуют на жару. Однако нам подвластны пульты кондиционеров и кнопки вентиляторов. А что в такой ситуации делают животные? Мы всерьез задались этим вопросом и вскоре убедились, что питомцы и дикие звери — настоящие профи в деле спасения от жары, способные отыскать вожделенную прохладу где угодно. Мы находили их в холодильнике, на шезлонге и в других неожиданных местах. Их находчивости просто нет предела, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили провести небольшое расследование и определить главных претендентов на звание «Победитель зноя из мира фауны».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Когда приходит долгожданное лето, люди сетуют на жару. Однако нам подвластны пульты кондиционеров и кнопки вентиляторов. А что в такой ситуации делают животные? Мы всерьез задались этим вопросом и вскоре убедились, что питомцы и дикие звери — настоящие профи в деле спасения от жары, способные отыскать вожделенную прохладу где угодно. Мы находили их в холодильнике, на шезлонге и в других неожиданных местах. Их находчивости просто нет предела, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы решили провести небольшое расследование и определить главных претендентов на звание «Победитель зноя из мира фауны».
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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