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Раздел: Курьезы  
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Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой

Смешные питомцы, научившиеся справляться с жаройГлавное - лишний раз не напрягаться.

Когда приходит долгожданное лето, люди сетуют на жару. Однако нам подвластны пульты кондиционеров и кнопки вентиляторов. А что в такой ситуации делают животные? Мы всерьез задались этим вопросом и вскоре убедились, что питомцы и дикие звери — настоящие профи в деле спасения от жары, способные отыскать вожделенную прохладу где угодно. Мы находили их в холодильнике, на шезлонге и в других неожиданных местах. Их находчивости просто нет предела, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы решили провести небольшое расследование и определить главных претендентов на звание «Победитель зноя из мира фауны».

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Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой
Смешные питомцы, научившиеся справляться с жарой

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 Теги: питомцы, жара

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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