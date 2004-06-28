» » Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Раздел: Курьезы  
0

Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»

Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»Удача повернулась к ним лицом.

Фортуна - дама переменчивая. Никогда не знаешь, когда она к тебе повернется лицом и в чем себя проявит. Герои нашей сегодняшней подборки уж точно не ожидали такого везения. Смотрим и завидуем, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Прикольные фотки людей, которым срочно нужна помощь

Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Позитивные фотки людей, которым «улыбнулась Фортуна»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: позитив, удача

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
     159
     0

Похожие новости по теме

Прикольные фотки дорог, ездить по которым и врагу не пожелаешь Прикольные фотки дорог, ездить по которым и врагу не пожелаешь

Хуже даже не придумаешь.

Прикольные фотки людей, которым не слишком везет по жизни Прикольные фотки людей, которым не слишком везет по жизни

Возможно, это просто не их день.

Прикольные фотки людей, которым срочно нужна помощь Прикольные фотки людей, которым срочно нужна помощь

Что-то явно пошло не так.

Прикольные фотки людей, живущих по своим правилам Прикольные фотки людей, живущих по своим правилам

Окружающие их не волнуют.

Прикольные фотки мужчин, которым стоило бы себя поберечь Прикольные фотки мужчин, которым стоило бы себя поберечь

Теперь понятно, почему женщины живут дольше.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх