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Раздел: Курьезы  
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Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»

Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»Они умеют выделяться из толпы.

Снимки "стиляг", которые далеки от модных тенденций современности. Мода, что же ты делаешь с некоторыми людьми? Ну зачем ты так? Пощади, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
Безумные модники, не желающие прятать чувство «стиля»
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 Теги: мода, стиль

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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