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Раздел: Курьезы  
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Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма

Сеть повеселил новый снимок туристов из КрымаПривлек внимание автомобиль, на крыше которого закреплен мешок с картошкой

В сети посмеялись над фотографией автомобиля с туристами, которые приехали в оккупированный Россией Крым с запасом картошки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Twitter Ху*вый ЮБК.

Отмечается, что на снимках запечатлен автомобиль, на крыше которого закреплен мешок с картошкой.

Над этой деталью посмеялись пользователи соцсетей.

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"Богатый турист наконец то попер", "Них** себе - мешок картохи! Наверное, барин какой едет на чудо колеснице", "Картоху мятую будет готовить и квасом запивать...", "Доширак стайл", - написали в сети.

Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
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 Теги: Крым, приколы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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