Раздел: Курьезы
Сеть повеселил новый снимок туристов из Крыма
Привлек внимание автомобиль, на крыше которого закреплен мешок с картошкой
В сети посмеялись над фотографией автомобиля с туристами, которые приехали в оккупированный Россией Крым с запасом картошки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото были опубликованы на странице в Twitter Ху*вый ЮБК.
Отмечается, что на снимках запечатлен автомобиль, на крыше которого закреплен мешок с картошкой.
Над этой деталью посмеялись пользователи соцсетей.
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"Богатый турист наконец то попер", "Них** себе - мешок картохи! Наверное, барин какой едет на чудо колеснице", "Картоху мятую будет готовить и квасом запивать...", "Доширак стайл", - написали в сети.
В сети посмеялись над фотографией автомобиля с туристами, которые приехали в оккупированный Россией Крым с запасом картошки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото были опубликованы на странице в Twitter Ху*вый ЮБК.
Отмечается, что на снимках запечатлен автомобиль, на крыше которого закреплен мешок с картошкой.
Над этой деталью посмеялись пользователи соцсетей.
Читайте также: "Башня Мордора": новый снимок из России повеселил сеть
"Богатый турист наконец то попер", "Них** себе - мешок картохи! Наверное, барин какой едет на чудо колеснице", "Картоху мятую будет готовить и квасом запивать...", "Доширак стайл", - написали в сети.
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