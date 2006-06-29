Раздел: Курьезы
«Барин едет»: Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в Крыму
Пользователей соцсетей насмешил автомобиль с картошкой на крыше.
В сети посмеялись над фотографией автомобиля с туристами, которые приехали в оккупированный Россией Крым с запасом картошки, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Соответствующие фото были опубликованы на странице в Twitter Ху*вый ЮБК.
Отмечается, что на снимках запечатлен автомобиль, на крыше которой закреплен мешок с картошкой.
Над этой деталью посмеялись пользователи соцсетей.
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"Богатый турист наконец то попер", "Них** себе - мешок картохи! Наверное, барин какой едет на чудо колеснице", "Картоху мятую будет готовить и квасом запивать...", "Доширак стайл", - написали в сети.
В сети посмеялись над фотографией автомобиля с туристами, которые приехали в оккупированный Россией Крым с запасом картошки, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Соответствующие фото были опубликованы на странице в Twitter Ху*вый ЮБК.
Отмечается, что на снимках запечатлен автомобиль, на крыше которой закреплен мешок с картошкой.
Над этой деталью посмеялись пользователи соцсетей.
Читайте также: «Огрызки русского мира»: Сеть насмешило нелепое фото сепаратистов
"Богатый турист наконец то попер", "Них** себе - мешок картохи! Наверное, барин какой едет на чудо колеснице", "Картоху мятую будет готовить и квасом запивать...", "Доширак стайл", - написали в сети.
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