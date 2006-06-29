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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов

Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистовПозднее оказалось, что это письмо - фейк.

В сети высмеяли информацию о том, что министр культуры России Владимир Мединский якобы взял отпуск на один день, чтобы съездить на священную гору Афон ради молитвы за победу сборной России по футболу в матче против команды Хорватии, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Якобы заявление министра обнародовал в своем Facebook блогер Павел Кашин.

В документе указывается, что Мединский просит у главы правительства Дмитрия Медведева отпуск на один день. Якобы он собрался выехать вечером 6 июля в Грецию, чтоб посетить полуостров Афон и просить у святых старцев заступничества за российских футболистов.

Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов


Примечательно, что многие пользователи не исключили, что данное "заявление" может быть правдой.

"С*ка, а я до такого не додумался. Не зря ученая степень у человека!", "Как бы Мединский лоб себе не расшиб, согласно известной поговорки", "Теперь всем понятно, что без кокса им ну никак нельзя?!", "А Мутко не взял отпуск. Видно Виталик- атеист", - пишут комментаторы.

Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов


Однако позднее выяснилось, что данная информация является фейком.

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"Дорогие друзья, Мединский действительно впервые в этом году едет в настоящий отпуск - не в Грецию, а в Крым, не на день, а на неделю и несколько позже. А вот болеть за нашу сборную действительно будет!", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Министерства культуры Анастасия Карпова.

Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
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 Теги: чиновник, отпуск

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Сегодня, 11:02 » Автор: Анна Мартынова
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