Раздел: Курьезы
«Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
Путин отменил официальные мероприятия.
Очередное исчезновение президента России Владимира Путина высмеяли меткой карикатурой, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Ее автором стал известный российский карикатурист Сергей Елкин.
На картинке изображены люди, которые истошно кричат в поисках Путина, а сам российский лидер стоит, закрыв глаза руками, надеясь, по всей видимости, что его все-таки не найдут.
Отметим, что первое сообщение об исчезновении Путина появилось в Telegram-канале Незыгарь.
"В президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля. В ход идут пока "консервы" пресс-службы недельной давности", - говорится в сообщении.
В соцсетях россияне стали теряться в догадках и выдвигать разные варианты. Так, некоторые предположили, что Путин готовится к встрече с президентом США Дональдам Трампом, которая должна пройти в Хельсинки, 16 июля.
Читайте также: Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой
Кроме того, исчезновение Путина заметили и зарубежные СМИ. Так, журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель в своей статье отметила, что Путин отсутствовал на стадионе во время победы национальной сборной России по футболу над Испанией. Его не было и на матчах против Египта и Уругвая. По словам Хабель, ее заверили, что российский президент занят.
Очередное исчезновение президента России Владимира Путина высмеяли меткой карикатурой, передает Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Ее автором стал известный российский карикатурист Сергей Елкин.
На картинке изображены люди, которые истошно кричат в поисках Путина, а сам российский лидер стоит, закрыв глаза руками, надеясь, по всей видимости, что его все-таки не найдут.
Отметим, что первое сообщение об исчезновении Путина появилось в Telegram-канале Незыгарь.
"В президентском графике отменены все публичные мероприятия в период со 2 по 8 июля. В ход идут пока "консервы" пресс-службы недельной давности", - говорится в сообщении.
В соцсетях россияне стали теряться в догадках и выдвигать разные варианты. Так, некоторые предположили, что Путин готовится к встрече с президентом США Дональдам Трампом, которая должна пройти в Хельсинки, 16 июля.
Читайте также: Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой
Кроме того, исчезновение Путина заметили и зарубежные СМИ. Так, журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель в своей статье отметила, что Путин отсутствовал на стадионе во время победы национальной сборной России по футболу над Испанией. Его не было и на матчах против Египта и Уругвая. По словам Хабель, ее заверили, что российский президент занят.
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