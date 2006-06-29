Раздел: Курьезы
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот просто был собой.
Кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Гибкий кот стал звездой интернета, после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.
Пользователи Reddit тут же представили, в какой еще ситуации кота мог бы оказаться в такой позе и нафотошопили с ним множество забавных картинок. Снимок вышел в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.
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Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.
Кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Гибкий кот стал звездой интернета, после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.
Пользователи Reddit тут же представили, в какой еще ситуации кота мог бы оказаться в такой позе и нафотошопили с ним множество забавных картинок. Снимок вышел в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.
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