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Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов

Кот-гимнаст стал героем прикольных мемовКот просто был собой.

Кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Гибкий кот стал звездой интернета, после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.

Пользователи Reddit тут же представили, в какой еще ситуации кота мог бы оказаться в такой позе и нафотошопили с ним множество забавных картинок. Снимок вышел в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.

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Так, кое-кто решил, что кота можно использовать при стрельбе из лука или автомата, сыграть на нем, как на гитаре, а кто-то даже представил четырехлапого в роли супермена.

Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
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 Теги: кот, мем

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Сегодня, 15:58 » Автор: Анна Мартынова
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