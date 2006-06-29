Раздел: Курьезы
В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
Деньги ушли на благотворительность.
Большинство белок лазает по деревьям или шныряет по траве в поисках лакомого кусочка, но их родственница предпочитает концентрироваться на более культурных мероприятиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
В 2011 году маленький грызун, покинувший безопасное жилище на дереве, попал в лапы бездомной кошке, которая попыталась пообедать зверьком. К счастью, эту сцену заметила жительница штата Луизиана Шила Мутон и бросилась на помощь несчастной жертве.
Американке удалось отбить и выходить белку, но встреча с хищницей не прошла для животного бесследно - пушистый зверек остался инвалидом. Шила старалась развлечь своего питомца по кличке Винкелхайма: женщина часто брала грызуна на руки, предлагая кусочки орехов и фруктов.
Однако депрессия беспомощной белки, попавшей в чуждые ей условия, продолжала прогрессировать. Тогда хозяйка попробовала развеять тоску Винкел другим способом - Шила предложила своей любимице порисовать.
“Когда маленький зверек появился в нашем доме, я постаралась отвлечь его от переживаний и взяла в мастерскую. Я дала ей лист, кисточку и краски, решив, что предметы послужат новой забавой. Но Винкел отнеслась к игре со всей серьезностью: она принялась водить кисточкой по бумаге и наблюдать за получающимися линиями”, - с улыбкой вспоминает Мутон.
Вскоре талантливая белка стала создавать собственные картины, которые пришлись по нраву многим пользователям социальных сетей. Видя возрастающую популярность своего питомца, Шила решилась выставить произведения Винкел на международном интернет-аукционе eBay.
Удивительно, но картины грызуна нашли своих покупателей. Как отмечает западный сайт, хозяйка талантливого животного передает все вырученные средства на благотворительность.
“Я считаю, что белка выражает свою сущность посредством живописи. Винкел очень любит желтый цвет, поэтому ее творения носят солнечный характер. Перед тем, как приступить к рисованию, она любит задумчиво пожевать кончик кисточки”, - шутит наставница четырехлапой “художницы”.
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Свободное от уроков рисования время грызун посвящает многочисленным виртуальным друзьям, следящим за успехами “мастера” в социальных сетях. Дело в том, что у Винкел есть свои аккаунты на Facebook, YouTube и Twitter.
Большинство белок лазает по деревьям или шныряет по траве в поисках лакомого кусочка, но их родственница предпочитает концентрироваться на более культурных мероприятиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
В 2011 году маленький грызун, покинувший безопасное жилище на дереве, попал в лапы бездомной кошке, которая попыталась пообедать зверьком. К счастью, эту сцену заметила жительница штата Луизиана Шила Мутон и бросилась на помощь несчастной жертве.
Американке удалось отбить и выходить белку, но встреча с хищницей не прошла для животного бесследно - пушистый зверек остался инвалидом. Шила старалась развлечь своего питомца по кличке Винкелхайма: женщина часто брала грызуна на руки, предлагая кусочки орехов и фруктов.
Однако депрессия беспомощной белки, попавшей в чуждые ей условия, продолжала прогрессировать. Тогда хозяйка попробовала развеять тоску Винкел другим способом - Шила предложила своей любимице порисовать.
“Когда маленький зверек появился в нашем доме, я постаралась отвлечь его от переживаний и взяла в мастерскую. Я дала ей лист, кисточку и краски, решив, что предметы послужат новой забавой. Но Винкел отнеслась к игре со всей серьезностью: она принялась водить кисточкой по бумаге и наблюдать за получающимися линиями”, - с улыбкой вспоминает Мутон.
Вскоре талантливая белка стала создавать собственные картины, которые пришлись по нраву многим пользователям социальных сетей. Видя возрастающую популярность своего питомца, Шила решилась выставить произведения Винкел на международном интернет-аукционе eBay.
Удивительно, но картины грызуна нашли своих покупателей. Как отмечает западный сайт, хозяйка талантливого животного передает все вырученные средства на благотворительность.
“Я считаю, что белка выражает свою сущность посредством живописи. Винкел очень любит желтый цвет, поэтому ее творения носят солнечный характер. Перед тем, как приступить к рисованию, она любит задумчиво пожевать кончик кисточки”, - шутит наставница четырехлапой “художницы”.
Читайте также: В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
Свободное от уроков рисования время грызун посвящает многочисленным виртуальным друзьям, следящим за успехами “мастера” в социальных сетях. Дело в том, что у Винкел есть свои аккаунты на Facebook, YouTube и Twitter.
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