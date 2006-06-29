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Раздел: Курьезы  
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Прикольные записки, на которые способны только дети

Прикольные записки, на которые способны только детиОх уж эти детки.

Детская непосредственность порой ставит в тупик, а иногда веселит так, как ни одна шутка от взрослого. Все дело в том, что детишки мыслят иначе и высказывают все, что думают. Их записи в анкетах и не только — бесценный кладезь искреннего юмора, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем вам порцию детских перлов, которые способны рассмешить до слез своей наивностью и неподдельностью.

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Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети

Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
Прикольные записки, на которые способны только дети
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 Теги: дети, записки

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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Ох уж эта детская непосредственность.

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