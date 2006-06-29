Раздел: Курьезы
Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
Люди восприняли эксперимент с юмором.
В Броварах в одном из бассейнов разрушители легенд протестировали Обуховский завод туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Они проверили, имеется ли в рулоне туалетной бумаги 65 метров. Видео выложили в Facebook.
"Я чувствую гордость за украинское плавание, что у них есть четкие отметки в 50 и 15 метров, которые позволяют протестировать Обуховский завод туалетной бумаги. Но легенда разрушена. Заявленные 65 метров не соответствуют действительности. Не хватает 4 метров. Они не только зарабатывают на нас деньги, а они и не думают о нашей заднице", - говорит один из участников liveloveswim Сергей.
Легенду разрушили и пообещали приехать на Обуховский комбинат туалетной бумаги.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"А как теперь жить? Как теперь доверять? Все разочарованы. 4 метра не хватило для полного счастья", - говорят пловцы.
В Броварах в одном из бассейнов разрушители легенд протестировали Обуховский завод туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Они проверили, имеется ли в рулоне туалетной бумаги 65 метров. Видео выложили в Facebook.
"Я чувствую гордость за украинское плавание, что у них есть четкие отметки в 50 и 15 метров, которые позволяют протестировать Обуховский завод туалетной бумаги. Но легенда разрушена. Заявленные 65 метров не соответствуют действительности. Не хватает 4 метров. Они не только зарабатывают на нас деньги, а они и не думают о нашей заднице", - говорит один из участников liveloveswim Сергей.
Легенду разрушили и пообещали приехать на Обуховский комбинат туалетной бумаги.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"А как теперь жить? Как теперь доверять? Все разочарованы. 4 метра не хватило для полного счастья", - говорят пловцы.
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