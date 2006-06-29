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Раздел: Курьезы  
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Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех

Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всехЛюди восприняли эксперимент с юмором.

В Броварах в одном из бассейнов разрушители легенд протестировали Обуховский завод туалетной бумаги, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Они проверили, имеется ли в рулоне туалетной бумаги 65 метров. Видео выложили в Facebook.

"Я чувствую гордость за украинское плавание, что у них есть четкие отметки в 50 и 15 метров, которые позволяют протестировать Обуховский завод туалетной бумаги. Но легенда разрушена. Заявленные 65 метров не соответствуют действительности. Не хватает 4 метров. Они не только зарабатывают на нас деньги, а они и не думают о нашей заднице", - говорит один из участников liveloveswim Сергей.

Легенду разрушили и пообещали приехать на Обуховский комбинат туалетной бумаги.

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"А как теперь жить? Как теперь доверять? Все разочарованы. 4 метра не хватило для полного счастья", - говорят пловцы.

Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
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 Теги: туалетная бумага, прикол

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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