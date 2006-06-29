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Раздел: Курьезы  
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Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета

Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билетаМужчина якобы сразу почувствовал, что удача будет на его стороне.

Марк Бормел из Мэриленда (США), купивший лотерейный билет, по какой-то причине сразу почувствовал, что удача будет на его стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Так и вышло, ведь билет оказался выигрышным, и мужчина получил 500 долларов. Однако, везунчик на этом не остановился и пару дней спустя купил ещё один билет, оказавшийся куда щедрее, ведь выигрыш составил 50000 долларов.

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Марк рассказал, что потратит деньги на различные семейные нужды и добавил, что планирует и дальше покупать лотерейные билеты, раз уж фортуна оказалась так к нему благосклонна.
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 Теги: американец, выигрыш

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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