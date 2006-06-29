Раздел: Курьезы
Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
Мужчина якобы сразу почувствовал, что удача будет на его стороне.
Марк Бормел из Мэриленда (США), купивший лотерейный билет, по какой-то причине сразу почувствовал, что удача будет на его стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Так и вышло, ведь билет оказался выигрышным, и мужчина получил 500 долларов. Однако, везунчик на этом не остановился и пару дней спустя купил ещё один билет, оказавшийся куда щедрее, ведь выигрыш составил 50000 долларов.
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Марк рассказал, что потратит деньги на различные семейные нужды и добавил, что планирует и дальше покупать лотерейные билеты, раз уж фортуна оказалась так к нему благосклонна.
Марк Бормел из Мэриленда (США), купивший лотерейный билет, по какой-то причине сразу почувствовал, что удача будет на его стороне, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Так и вышло, ведь билет оказался выигрышным, и мужчина получил 500 долларов. Однако, везунчик на этом не остановился и пару дней спустя купил ещё один билет, оказавшийся куда щедрее, ведь выигрыш составил 50000 долларов.
Читайте также: Американец умудрился забыть о лотерейном билете на 4 миллиона
Марк рассказал, что потратит деньги на различные семейные нужды и добавил, что планирует и дальше покупать лотерейные билеты, раз уж фортуна оказалась так к нему благосклонна.
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