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В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"

В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля

Во время визита президента США в Лондон на следующей неделе активисты намерены запустить в небо огромный воздушный шарик в виде Дональда Трампа в подгузнике. Мэр столицы Великобритании Садик Хан дал согласие на запуск "бэби-Трампа", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.

Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля. Активисты также собираются пройти маршем и выразить свой протест из-за приезда американского президента в страну.

Петицию о запуске "бэби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов, говорится в сообщении.

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Напомним, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Великобританию и встретится с королевой Елизаветой II.
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 Теги: Лондон, Трамп

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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