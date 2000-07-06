Раздел: Курьезы
В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля
Во время визита президента США в Лондон на следующей неделе активисты намерены запустить в небо огромный воздушный шарик в виде Дональда Трампа в подгузнике. Мэр столицы Великобритании Садик Хан дал согласие на запуск "бэби-Трампа", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.
Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля. Активисты также собираются пройти маршем и выразить свой протест из-за приезда американского президента в страну.
Петицию о запуске "бэби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов, говорится в сообщении.
Читайте также: В Лондоне протестуют против визита Трампа
Напомним, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Великобританию и встретится с королевой Елизаветой II.
Во время визита президента США в Лондон на следующей неделе активисты намерены запустить в небо огромный воздушный шарик в виде Дональда Трампа в подгузнике. Мэр столицы Великобритании Садик Хан дал согласие на запуск "бэби-Трампа", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.
Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля. Активисты также собираются пройти маршем и выразить свой протест из-за приезда американского президента в страну.
Петицию о запуске "бэби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов, говорится в сообщении.
Читайте также: В Лондоне протестуют против визита Трампа
Напомним, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Великобританию и встретится с королевой Елизаветой II.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Также советуем посмотреть
- В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"
- Дарим улыбку: подборка лучших анекдотов
- Собаки, принимающие «грязевые ванны», насмешили YouTube
- Удачливый американец умудрился купить сразу два выигрышных билета
- В Украине приняли новый порядок введения законов
- Сколько метров в рулоне туалетной бумаги: результат насмешил всех
- Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России
- Влюбленные пингвины покорили Сеть
- Прикольные записки, на которые способны только дети
- Симулянта-Неймара высмеяли в ироничном клипе
- В США белка стала художницей и начала зарабатывать на Ebay
- В Сети показали забавный способ моментально успокоить ребенка
- Масштаби АТО виявилися надзвичайними
- Зорян и Шкиряк отдыхают: нардеп оконфузился с именем чиновницы
- Корупція військових контрактів відбувається на очах у Порошенка
- Кот-гимнаст стал героем прикольных мемов
- В ОБСЕ озвучили потери среди мирного населения на Донбассе
- «Засудження» Яроша – це нагорода
- «Величайшей писатель»: Роулинг высмеяла очередную опечатку Трампа
- Сенцов впервые с 2014 года увидел родственника
- Возобновление кредитования: что изменится
- Контрабанда: будут сидеть
- Умора: россиян просят принимать душ вдвоем, чтобы оставить воду иностранцам
- В районі ООС – ескалація снайперської війни
- Крыса прославилась на весь мир, расправившись со змеей
- Диктатора достаточно избрать один раз
- «Исчезновение» Путина высмеяли меткой карикатурой
- Что за «зверь» этот НОД
- В Горловке люди травятся метаном
- Сеть насмешил российский чиновник, взявший отпуск для молитвы за футболистов
Оставьте свой комментарий