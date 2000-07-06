В Лондоне хотят запустить в воздух "Трампа в подгузнике"

Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля



Во время визита президента США в Лондон на следующей неделе активисты намерены запустить в небо огромный воздушный шарик в виде Дональда Трампа в подгузнике. Мэр столицы Великобритании Садик Хан дал согласие на запуск "бэби-Трампа", сообщает



"Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.



Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля. Активисты также собираются пройти маршем и выразить свой протест из-за приезда американского президента в страну.



Петицию о запуске "бэби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов, говорится в сообщении.



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Напомним, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Великобританию и встретится с королевой Елизаветой II. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Во время визита президента США в Лондон на следующей неделе активисты намерены запустить в небо огромный воздушный шарик в виде Дональда Трампа в подгузнике. Мэр столицы Великобритании Садик Хан дал согласие на запуск "бэби-Трампа", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua "Мэр поддерживает право на мирный протест и понимает, что он может иметь много различных форм. Его команда из городских операций встретилась с организаторами и позволила использовать парк возле парламента", - сказал представитель мэра города.Шар высотой 6 метров будет летать над центром города в течение двух часов 13 июля. Активисты также собираются пройти маршем и выразить свой протест из-за приезда американского президента в страну.Петицию о запуске "бэби-Трампа" подписали более 10 тыс. человек, для запуска кампании в целом было собрано 16 тыс. фунтов стерлингов, говорится в сообщении.Напомним, на следующей неделе президент США Дональд Трамп посетит с государственным визитом Великобританию и встретится с королевой Елизаветой II.



