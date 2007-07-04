Раздел: Курьезы
"Гламурный тракторист": "Беларус" в золотом окрасе повеселил Сеть
В сети показали необычный трактор, сфотографированный в Украине
Трактор "Беларус" в золотом окрасе повеселил пользователей социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующий снимок транспортного средства был сделана в одном из городов Украины. "Судя по всему, владелец/водитель этой машины любит красоту и гламур. Однако не спешите искать этот трактор с целью "откусить" кусочек золота - трактор просто окрашен пленкой золотого цвета. Кстати, обратите внимание, машина абсолютно новая."
"Где еще, как не в Украине, можно встретить трактор, оклеенный пленкой под золото?" - написал в соцсети один из пользователей. "Богатый фермер или гламурный тракторист?" - задал риторический вопрос другой юзер. Отметим, что такой трактор был представлен на агровыставке в Киеве, которая состоялась совсем недавно.
Читайте также: Сеть повеселил пикантный бьюти-тренд
"Бесплатная PR-идея для тракторного завода: золотой трактор с агровыставки в Киеве угоняют цыгане", - пошутил еще один пользователь.
Трактор "Беларус" в золотом окрасе повеселил пользователей социальных сетей, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Соответствующий снимок транспортного средства был сделана в одном из городов Украины. "Судя по всему, владелец/водитель этой машины любит красоту и гламур. Однако не спешите искать этот трактор с целью "откусить" кусочек золота - трактор просто окрашен пленкой золотого цвета. Кстати, обратите внимание, машина абсолютно новая."
"Где еще, как не в Украине, можно встретить трактор, оклеенный пленкой под золото?" - написал в соцсети один из пользователей. "Богатый фермер или гламурный тракторист?" - задал риторический вопрос другой юзер. Отметим, что такой трактор был представлен на агровыставке в Киеве, которая состоялась совсем недавно.
Читайте также: Сеть повеселил пикантный бьюти-тренд
"Бесплатная PR-идея для тракторного завода: золотой трактор с агровыставки в Киеве угоняют цыгане", - пошутил еще один пользователь.
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