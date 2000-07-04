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Раздел: Курьезы  
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Умора: коты оживили постеры к известным фильмам

Умора: коты оживили постеры к известным фильмамПолучилось забавно и оригинально.

Постеры известных голливудских фильмов получили новую жизнь, когда к ним добавили домашних питомцев. Такой вариант киноафиш был сделан фотографом в шутку, но постеры в один момент стали популярны в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Малайзийский фотограф Джими Чунг завел Instagram, в котором он добавляет к постерам знаменитых голливудских фильмов немного «реальности». Чунг выставляет композицию снимков так, что у постеров появляется продолжение в виде кошек.

С помощью животных Джими дополняет снимки, шутя показывая то, что осталось за кадром. А это, по версии фотографа, кошачьи лапы, хвосты и головы.

Чунг уже преобразил постеры таких кинолент, как «Выживший», «Ледниковый период», «Кинг-Конга», «Парка Юрского периода».

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Раньше Джими Чунг публиковал свои версии постеров, в которых он совмещал фильмы с людьми. Но они не пользовались такой популярностью, как плакаты с котами.

Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
Умора: коты оживили постеры к известным фильмам
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 Теги: коты, постеры

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Сегодня, 13:45 » Автор: Анна Мартынова
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