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Раздел: Курьезы  
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В США водитель знатно проучил автохама

В США водитель знатно проучил автохамаВидео сделали недалеко от Сиэтла на многополосной трассе.

Водитель красного спорткара начал соперничать со здоровенным пикапом Dodge за полосу, не желая пускать того впереди себя. В какой-то момент пикап оказался впереди на соседней полосе, а владелец Chevrolet Corvette приоткрыл окно, начав жестикулировать и, очевидно, кричать что-то оппоненту, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtoblog.ua.

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Это он сделал зря: ответом на его гнев стало огромное облако черных выхлопных газов, которое исторг из себя пикап. С учетом открытого окна несложно предположить, что водитель Corvette некоторое время ехал как в тумане, откашливаясь и проклиная тот момент, когда он вздумал тягаться с грузовичком.

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 Теги: США, автохам

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Сегодня, 14:56 » Автор: Анна Мартынова
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