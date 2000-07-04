Раздел: Курьезы
На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
Ох уж эти девушки.
За каждым снимком в Instagram, под которым вы ставите лайк, может скрываться история на миллион. Готовый отполированный донельзя кадр никогда не передаст того, что на самом деле творится на «бэкстейдже» и какие усилия порой приходится приложить, чтобы получить фото, которым было бы не стыдно поделиться с миром. Даже тогда, когда речь идет всего лишь о селфи, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ
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Мы нашли 19 девушек, которые не побоялись показать, что или даже кто стоит за их идеальными снимками в соцсетях.
За каждым снимком в Instagram, под которым вы ставите лайк, может скрываться история на миллион. Готовый отполированный донельзя кадр никогда не передаст того, что на самом деле творится на «бэкстейдже» и какие усилия порой приходится приложить, чтобы получить фото, которым было бы не стыдно поделиться с миром. Даже тогда, когда речь идет всего лишь о селфи, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ
Читайте также: Прикольные фотки девушек, которым нельзя доверять косметички
Мы нашли 19 девушек, которые не побоялись показать, что или даже кто стоит за их идеальными снимками в соцсетях.
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