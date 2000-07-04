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Раздел: Курьезы  
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«Стиляги», способные вызвать приступ хохота

«Стиляги», способные вызвать приступ хохотаОни уверенны в своей неотразимости.

Просто убийственно смешные фотографии людей с особым чувством стиля. Мода всегда диктовала свои правила людям: что одевать, с чем одевать, куда одевать. Одни следуют этим веяниям, другие - нет. Но существует и третий тип людей - с особым стилем, понятным только им. Давайте же посмотрим на них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
«Стиляги», способные вызвать приступ хохота
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 Теги: стиляги, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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