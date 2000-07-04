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Раздел: Курьезы  
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Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу

Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работуБезумные объявления о трудоустройстве.

Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с проблемой трудоустройства. Бесконечные звонки, отправка резюме, просмотр объявлений. Но да в такой невеселом занятии можно найти, чем поднять себе настроение. В нашем сегодняшнем материале 18 шедевральных объявлений от специалистов по подбору кадров, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
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 Теги: подборка, объявления

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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