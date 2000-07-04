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Раздел: Курьезы  
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Уморительные и абсурдные вывески и указатели

Уморительные и абсурдные вывески и указателиРжачные вывески, погружающие в пучину непонимания и абсурда

Иногда лучше всего привлечь покупателя может вывеска, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

И нет, мы сейчас не про красивый логотип и продуманную надпись, а как раз наоборот!

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Ну вот как можно пройти спокойно мимо столовой под названием «Кафе»? В общем, посмотрим на богов маркетинга в деле!

Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
Уморительные и абсурдные вывески и указатели
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 Теги: приколы, вывески

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Сегодня, 10:40 » Автор: Татьяна Ларина
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