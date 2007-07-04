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Раздел: Курьезы  
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Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность

Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальностьДикие бьюти-провалы, вызывающие желание пожалеть невезучих экспериментаторов!

Иногда бьюти-эксперименты заканчиваются не просто провалом, а настоящей катастрофой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

Благо волосы отрастут, лак и макияж можно стереть, а ресницы отклеить.

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Так что можно успокаивать себя тем, что нашим испытателям ещё можно всё исправить!

Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
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 Теги: приколы, бьюти-тренды

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Сегодня, 11:48 » Автор: Татьяна Ларина
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