Раздел: Курьезы
"Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над Хорватией
Россиян поздравили с выходом сборной в полуфинал ЧМ-2018
Российская платежная система "Мир" опубликовала поздравительный пост о победе сборной России над Хорватией еще за сутки до начала матча 1/4 финала чемпионата мира-2018, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Мы в полуфинале! Это что-то невероятное, но мы верили, что так и будет! Сборная России сегодня снова подарила нам настоящий национальный праздник. Спасибо, ребята, - это событие исторического масштаба!" - сказано в посте в социальной сети "ВКонтакте".
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Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21.00.
Российская платежная система "Мир" опубликовала поздравительный пост о победе сборной России над Хорватией еще за сутки до начала матча 1/4 финала чемпионата мира-2018, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Мы в полуфинале! Это что-то невероятное, но мы верили, что так и будет! Сборная России сегодня снова подарила нам настоящий национальный праздник. Спасибо, ребята, - это событие исторического масштаба!" - сказано в посте в социальной сети "ВКонтакте".
Читайте также: Сеть взорвало поздравление с 9 мая от внучки Сталина
Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21.00.
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