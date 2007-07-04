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Раздел: Курьезы  
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"Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над Хорватией

"Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над ХорватиейРоссиян поздравили с выходом сборной в полуфинал ЧМ-2018

Российская платежная система "Мир" опубликовала поздравительный пост о победе сборной России над Хорватией еще за сутки до начала матча 1/4 финала чемпионата мира-2018, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Мы в полуфинале! Это что-то невероятное, но мы верили, что так и будет! Сборная России сегодня снова подарила нам настоящий национальный праздник. Спасибо, ребята, - это событие исторического масштаба!" - сказано в посте в социальной сети "ВКонтакте".

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Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 21.00.

"Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над Хорватией
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 Теги: ЧМ-2018, Россия

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Сегодня, 13:36 » Автор: Татьяна Ларина
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