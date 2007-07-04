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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки из серии «Угадай страну...»

Забавные фотки из серии «Угадай страну...»Если это происходит, значит вы в России.

Еще очень давно один классик написал, что умом Россию не понять, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

И ведь действительно, достаточно взглянуть на забавные фотографии из нашего обзора, как сразу можно определить «место действия».

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Эти сумбурные и веселые ситуации могли произойти только там.

Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
Забавные фотки из серии «Угадай страну...»

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 Теги: приколы, курьезы

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Сегодня, 17:20 » Автор: Татьяна Ларина
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