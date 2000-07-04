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Раздел: Курьезы  
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Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером

Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечеромЗаряжайтесь позитивом!

Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов. Делитесь с друзьями новыми шутками и зарядом позитива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
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 Теги: анекдоты, смех

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Сегодня, 18:36 » Автор: Татьяна Ларина
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