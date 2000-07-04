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Раздел: Курьезы  
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Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался

Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удалсяСнимки о том, что плохой макияж бывает у каждой девушки

Провальный макияж, на который без улыбки не взглянешь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Иногда все идет не по плану: встал не с той ноги, споткнулся, забыл что-то. Ну а у девушек...здесь все сложнее...

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Тушь размазала, подводка растеклась, помада смазалась! Ужас! В общем, смотрим!

Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
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 Теги: макияж, приколы

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Сегодня, 21:56 » Автор: Татьяна Ларина
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