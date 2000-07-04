Раздел: Курьезы
В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
Новый фейк об украинских военных.
Спикер так называемой "милиции ЛНР" Андрей Марочко взбудоражил сеть новым фейком про украинских военных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер под ником Necro Mancer.
"Из достоверных источников нам стало известно о налаживании командиром 59-й бригады незаконного бизнеса. Комбриг за хорошее вознаграждение производит отправку опасных химических отходов с территории Луганской области в западные области Украины. Очередная партия отравляющих веществ ожидается в населенном пункте Болотенное, где зафиксировано около 300 бочек синего цвета с нанесенной на них маркировкой о химической опасности", - говорит он.
В сети тут же высмеяли странное заявление Марочко.
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"Ой как Марочко забеспокоился за здоровье и экологическую чистоту западных регионов Украины, где живут "бандеровцы"!))) "Не отдавайте Донбасский яд бандеровцам! Пусть лучше мы сами от него все умрём, но Донбасской отравы врагам не отдадим!", "Глупые они. Везти с Донбасса на Запад отходы - где смысл, где логика? Надо было сказать, что отходы привезли из Львова (а лучше - из Польши), чтобы геноцидить бедных русскоговорящих", "ЛуГандоцы практически все подходят под теорию Ломброзо. Да там и без теории все видно и слышно, ступень ниже приматов", - пишут пользователи.
Спикер так называемой "милиции ЛНР" Андрей Марочко взбудоражил сеть новым фейком про украинских военных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующее видео опубликовал в Twitter блогер под ником Necro Mancer.
"Из достоверных источников нам стало известно о налаживании командиром 59-й бригады незаконного бизнеса. Комбриг за хорошее вознаграждение производит отправку опасных химических отходов с территории Луганской области в западные области Украины. Очередная партия отравляющих веществ ожидается в населенном пункте Болотенное, где зафиксировано около 300 бочек синего цвета с нанесенной на них маркировкой о химической опасности", - говорит он.
В сети тут же высмеяли странное заявление Марочко.
Читайте также: Сеть насмешило нелепое заявление спикера российского МИД
"Ой как Марочко забеспокоился за здоровье и экологическую чистоту западных регионов Украины, где живут "бандеровцы"!))) "Не отдавайте Донбасский яд бандеровцам! Пусть лучше мы сами от него все умрём, но Донбасской отравы врагам не отдадим!", "Глупые они. Везти с Донбасса на Запад отходы - где смысл, где логика? Надо было сказать, что отходы привезли из Львова (а лучше - из Польши), чтобы геноцидить бедных русскоговорящих", "ЛуГандоцы практически все подходят под теорию Ломброзо. Да там и без теории все видно и слышно, ступень ниже приматов", - пишут пользователи.
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