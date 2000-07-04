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Раздел: Курьезы  
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В России пылающий грузовик тушили фекалиями

В России пылающий грузовик тушили фекалиямиДаже фекалии не помогли.

Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.

"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.

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Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содержимое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.

В России пылающий грузовик тушили фекалиями

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 Теги: Россия, грузовик

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Сегодня, 12:00 » Автор: Анна Мартынова
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