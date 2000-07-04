Раздел: Курьезы
В России пылающий грузовик тушили фекалиями
Даже фекалии не помогли.
Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.
"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.
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Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содержимое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.
Накануне в российском Иваново на улице Парижской коммуны загорелся грузовик "Газель" с тентом, а тушить его стали, проезжавшие мимо, люди с помощью ассенизаторской машины, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщили журналистам очевидцы, возгорание произошло, вероятно, из-за замыкания проводки.
"На улице Парижской Коммуны областного центра сгорел грузовик "Газель" с тентом. На подмогу пришла асенизаторская машина, проезжавшая мимо, – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны", – говорится в материале.
Читайте также: В России аэропорт залило фекалиями. Видео
Кроме того, в сети появилось соответствующее видео. На кадрах, в частности, видно, как содержимое ассенизаторской машины выливают на пылающий грузовик.
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