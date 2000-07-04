С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке

Ох уж эти рыбаки.



8 июля в Украине празднуют День рыбака. Мы собрали самые забавные курьезы на рыбалке, передает



Поймал окуня голыми руками







Мастерство некоторых рыбаков по-настоящему впечатляет. Ловкому мужчине удалось поймать окуня голыми руками без использования удочки или спиннинга.



Во время рыбалки мужчина использовал только приманку в виде малька, которого держал за хвост.



На видео видно, как рыбак опустил наживку в воду, а уже через несколько секунд рыба клюнула и оказалась у мужчины в руках. Рыбак вынул окуня из воды, но практически сразу отпустил рыбу обратно в воду.



Песец украл улов рыбака







В интернете опубликовали видео, на котором наглый песец пытается своровать улов у рыбака прямо из лунки.



На видео животное долго бродит возле лунки, не решаясь схватить мойву. Рыбак его отгоняет со словами: “Лунка моя, рыба моя”, “Нельзя быть таким, парень!”



После чего песец начинает скрести лед и смотреть на рыбака . И только после того, как он говорит: “Ладно, бери”, животное хватает и съедает желанную рыбку.



Квест на выживание







17 ноября 2017 года в австралийском штате Западная Австралия 2 рыбака застряли в болотистой прибрежной зоне. Их искали больше суток и нашли только 21 ноября.



Внедорожник, на котором они ехали, увяз в безлюдных местах к северу от города Брум (округ Кимберли).



В какой-то момент один из рыбаков заметил подбирающегося к машине крокодила. Мужчины решили скрыться от рептилии на крыше автомобиля.



– Не представляю, что происходило у них в головах после пяти дней в таком месте, да еще и при довольной жаркой погоде, — отметил сотрудник полиции Марк Балфур.



Он рассказал, что рыбаки были крайне изнурены, обезвожены и получили тепловой удар.



Когда рыба сама идет в руки







В Новой Зеландии серфер-рыболов Джейсон Гроукотт поймал 11-килограмового окуня буквально голыми руками.



Рыболов заметил крупного окуня со следами акульих зубов на брюхе, пока плыл на доске для серфинга.



Когда он подплыл к рыбе, та сама бросилась к нему на доску, мужчине оставалось только примотать ее веревкой.



– По сути дела, я выиграл лотерею. Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни, – сказал Гроукотт.



Когда рыбалка превращается в битву







В США рыбак сфотографировал свою борьбу с крупной водяной змеей, которая пыталась стащить его улов.



Забавное приключение произошло с Бобом Ховардом на озере Рэтбун в штате Айова. Ховард заметил, что за его поплавком наблюдает достаточно крупная водяная змея.



Мужчина сначала попытался отогнать рептилию шестом, но это помогло лишь ненадолго. Змея схватила зубами рыбу, которая оказалась перед этим у Ховарда на крючке, и стала тащить ее к себе. Рыбак попытался перетянуть улов, однако безуспешно.



Змея в итоге уплыла вместе с пойманной рыбой, однако Ховард успел сделать несколько снимков рептилии в процессе своей борьбы с ней.



Рыбалка сближает







Песец, который выпрашивал мойву у рыбаков, снова вернулся за рыбой. Правда в этот раз он был не один, а с лисой.



На видео белоснежный песец прибежал к мужчине во время рыбалки и даже попытался освоить снегоход рыбаков. Следом за ним в кадре появилась лиса.



Животные полакомились мойвой и убежали.



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Необычный улов







В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, девушка в состоянии алкогольного опьянения клюнула на удочку рыболова.



22-летняя Александрия Тернер (Alexandra Turner) подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега. Она с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью.



Девушку задержали. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 8 июля в Украине празднуют День рыбака. Мы собрали самые забавные курьезы на рыбалке, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ictv.ua Мастерство некоторых рыбаков по-настоящему впечатляет. Ловкому мужчине удалось поймать окуня голыми руками без использования удочки или спиннинга.Во время рыбалки мужчина использовал только приманку в виде малька, которого держал за хвост.На видео видно, как рыбак опустил наживку в воду, а уже через несколько секунд рыба клюнула и оказалась у мужчины в руках. Рыбак вынул окуня из воды, но практически сразу отпустил рыбу обратно в воду.В интернете опубликовали видео, на котором наглый песец пытается своровать улов у рыбака прямо из лунки.На видео животное долго бродит возле лунки, не решаясь схватить мойву. Рыбак его отгоняет со словами: “Лунка моя, рыба моя”, “Нельзя быть таким, парень!”После чего песец начинает скрести лед и смотреть на рыбака . И только после того, как он говорит: “Ладно, бери”, животное хватает и съедает желанную рыбку.17 ноября 2017 года в австралийском штате Западная Австралия 2 рыбака застряли в болотистой прибрежной зоне. Их искали больше суток и нашли только 21 ноября.Внедорожник, на котором они ехали, увяз в безлюдных местах к северу от города Брум (округ Кимберли).В какой-то момент один из рыбаков заметил подбирающегося к машине крокодила. Мужчины решили скрыться от рептилии на крыше автомобиля.– Не представляю, что происходило у них в головах после пяти дней в таком месте, да еще и при довольной жаркой погоде, — отметил сотрудник полиции Марк Балфур.Он рассказал, что рыбаки были крайне изнурены, обезвожены и получили тепловой удар.В Новой Зеландии серфер-рыболов Джейсон Гроукотт поймал 11-килограмового окуня буквально голыми руками.Рыболов заметил крупного окуня со следами акульих зубов на брюхе, пока плыл на доске для серфинга.Когда он подплыл к рыбе, та сама бросилась к нему на доску, мужчине оставалось только примотать ее веревкой.– По сути дела, я выиграл лотерею. Не думаю, что такое когда-нибудь повторится со мной в этой жизни, – сказал Гроукотт.В США рыбак сфотографировал свою борьбу с крупной водяной змеей, которая пыталась стащить его улов.Забавное приключение произошло с Бобом Ховардом на озере Рэтбун в штате Айова. Ховард заметил, что за его поплавком наблюдает достаточно крупная водяная змея.Мужчина сначала попытался отогнать рептилию шестом, но это помогло лишь ненадолго. Змея схватила зубами рыбу, которая оказалась перед этим у Ховарда на крючке, и стала тащить ее к себе. Рыбак попытался перетянуть улов, однако безуспешно.Змея в итоге уплыла вместе с пойманной рыбой, однако Ховард успел сделать несколько снимков рептилии в процессе своей борьбы с ней.Песец, который выпрашивал мойву у рыбаков, снова вернулся за рыбой. Правда в этот раз он был не один, а с лисой.На видео белоснежный песец прибежал к мужчине во время рыбалки и даже попытался освоить снегоход рыбаков. Следом за ним в кадре появилась лиса.Животные полакомились мойвой и убежали.В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, девушка в состоянии алкогольного опьянения клюнула на удочку рыболова.22-летняя Александрия Тернер (Alexandra Turner) подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега. Она с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью.Девушку задержали.



