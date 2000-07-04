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Раздел: Курьезы  
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В России девушка оставила автохамок «без волос»

В России девушка оставила автохамок «без волос»Не на ту напали.

Дорожные разборки могут устраивать не только агрессивные от природы мужчины. Девушки из Новосибирска России показали, что способны вступить в драку, даже если силы не равны, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.

Конфликт спровоцировала водитель иномарки, которая гудком решила поторопить женщину. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За такое автохамство пешеходка ударила машину пакетом. "Мерседес" тут же остановился и из него вышла агрессивная водитель. Без лишних слов девушки сцепились в драке.

При этом пешеходка легко разобралась бы с обнаглевшей мажоркой и явно побеждала в стычке, раскручивая свою соперницу, как юлу. Но пассажирка "Мерседеса" подоспела на помощь своей подруге.

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В итоге все три участницы конфликта вцепились друг другу в волосы и разнять их смогли только прохожие.

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 Теги: автохам, драка

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Сегодня, 18:05 » Автор: Анна Мартынова
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