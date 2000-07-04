Раздел: Курьезы
В России девушка оставила автохамок «без волос»
Не на ту напали.
Дорожные разборки могут устраивать не только агрессивные от природы мужчины. Девушки из Новосибирска России показали, что способны вступить в драку, даже если силы не равны, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Конфликт спровоцировала водитель иномарки, которая гудком решила поторопить женщину. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
За такое автохамство пешеходка ударила машину пакетом. "Мерседес" тут же остановился и из него вышла агрессивная водитель. Без лишних слов девушки сцепились в драке.
При этом пешеходка легко разобралась бы с обнаглевшей мажоркой и явно побеждала в стычке, раскручивая свою соперницу, как юлу. Но пассажирка "Мерседеса" подоспела на помощь своей подруге.
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В итоге все три участницы конфликта вцепились друг другу в волосы и разнять их смогли только прохожие.
Дорожные разборки могут устраивать не только агрессивные от природы мужчины. Девушки из Новосибирска России показали, что способны вступить в драку, даже если силы не равны, передает Хроника.инфо со ссылкой на from-ua.com.
Конфликт спровоцировала водитель иномарки, которая гудком решила поторопить женщину. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
За такое автохамство пешеходка ударила машину пакетом. "Мерседес" тут же остановился и из него вышла агрессивная водитель. Без лишних слов девушки сцепились в драке.
При этом пешеходка легко разобралась бы с обнаглевшей мажоркой и явно побеждала в стычке, раскручивая свою соперницу, как юлу. Но пассажирка "Мерседеса" подоспела на помощь своей подруге.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
В итоге все три участницы конфликта вцепились друг другу в волосы и разнять их смогли только прохожие.
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