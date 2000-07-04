Раздел: Курьезы
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Они рождены для любви, а не для охраны.
Наверняка вы не раз видели табличку «Осторожно, злая собака», а на поверку оказывалось, что этот двор охраняет вполне милый и общительный пес. И даже не то чтобы охраняет... Бывает, что он сам вас боится, ну или готов зализать до смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы попробуем доказать вам, что надписи на заборах не всегда соответствуют действительности и не всякая собака бывает кусачей.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Наверняка вы не раз видели табличку «Осторожно, злая собака», а на поверку оказывалось, что этот двор охраняет вполне милый и общительный пес. И даже не то чтобы охраняет... Бывает, что он сам вас боится, ну или готов зализать до смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы попробуем доказать вам, что надписи на заборах не всегда соответствуют действительности и не всякая собака бывает кусачей.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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