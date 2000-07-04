» » Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Раздел: Курьезы  
0

Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом

Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять домОни рождены для любви, а не для охраны.

Наверняка вы не раз видели табличку «Осторожно, злая собака», а на поверку оказывалось, что этот двор охраняет вполне милый и общительный пес. И даже не то чтобы охраняет... Бывает, что он сам вас боится, ну или готов зализать до смерти, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы попробуем доказать вам, что надписи на заборах не всегда соответствуют действительности и не всякая собака бывает кусачей.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом

Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: собаки, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
     2158
     0

Похожие новости по теме

«Злые» собаки, способные лишь рассмешить «Злые» собаки, способные лишь рассмешить

Они не готовы выполнять свои "обязанности".

Осторожно, злая собака: смешные вывески от «гостеприимных» хозяев Осторожно, злая собака: смешные вывески от «гостеприимных» хозяев

Они подошли к выбору вывески с юмором.

Дамы за рулем, способные довести до истерики Дамы за рулем, способные довести до истерики

Им лучше держаться от машин подальше.

Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Преступники в животном мире.

"Осторожно, злая собака": подборка прикольных табличек

Остроумные таблички поднимут настроение на все сто.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх