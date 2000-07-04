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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах

Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах Без юмора - никуда.

Водить транспортное средств не просто. Здесь важно внимание и ответственность, особенно ответственность. Однако есть такие водители, которым вообще не следовало бы садиться за руль. О них, собственно и этот новый обзоре, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
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 Теги: приколы, дороги

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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