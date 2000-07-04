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Раздел: Курьезы  
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Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область

Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую областьФото было сделано в Калининградской области еще в 2012 году.

В сети подняли на смех новый фейк российских пропагандистов о танках на пляжах в Мариуполе (Донецкая область), который внезапно географически оказался расположен в Калининградской области (Россия), передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующие фото и видео в Twitter опубликовал блогер под ником Necro Mancer.

"А я и не подозревал, что Мариуполь, оказывается, в Калининградской области находится", - пишет блогер.

Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область
Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область


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"Этим ватным тварям 3,14здеть как с бугра катиться!", "Это их нутро и стиль жизни)))", "А чего можно ожидать от "мид" "наваросии", кроме фейка?", "Чудеса географии!", "Очень плохо все за поребриком, раз продолжают эту *уйню друг другу скармливать", - комментируют пользователи.

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 Теги: Мариуполь, фейк

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Сегодня, 10:18 » Автор: Анна Мартынова
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