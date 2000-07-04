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Раздел: Курьезы  
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Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной

Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборнойНа ЧМ эмоции зашкаливают.

Посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац очень обрадовался победе своей сборной над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Счастью дипломата не было придела и он, не сумев совладать с эмоциями, выкинул в окно диван и футболку сборной, которую снял с себя.

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Видео Главац опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

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 Теги: Хорватия, приколы

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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